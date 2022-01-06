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Hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da polis ekipleri hırsızlık suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da polis ekipleri hırsızlık suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan İ. K., Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan S. G., Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A. K. ve Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan F. Ş isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı. - ANTALYA

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