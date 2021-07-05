Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
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Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 8 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda hakkında 3 adet hırsızlık dosyasından 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında 3 adet bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö isimli Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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