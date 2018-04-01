Hırsızlık Suçundan 4 Yıl Hapsi Bulunan Genç Kadın Tutuklandı

Hırsızlık Suçundan 4 Yıl Hapsi Bulunan Genç Kadın Tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapsi bulunan genç kadın polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Suçundan 4 Yıl Hapsi Bulunan Genç Kadın Tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapsi bulunan genç kadın polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yine hırsızlık suçundan 2 mahkemece, 1 de savcılıkça ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Emine G.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Emine G., savcılık ve mahkemedeki ifadelerinin vermesinin ardından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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