Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de evden hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de evden hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, evden hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsın Kadirli ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Fiziki takibin ardından adrese baskın düzenleyen JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.K.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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