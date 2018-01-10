Hırsızlık Suçundan 4 Yıl 7 Ay Hapsi Bulunan Genç Yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan H.Y.'yi (25) İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN