Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler
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Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı. Hırsızlık suçundan 22 kaydı olduğu öğrenilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Raufbey ve Mimar Sinan mahallelerinde evden ve iş yerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bisiklet ve çeşitli malzemeleri çalan şahsın 22 adet suç kaydı bulunan 17 yaşındaki A.C.Ç. olduğunu tespit etti.

Saklandığı adresi belirleyen ekipler A.C.Ç.'yi düzenlenen baskınla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen A.C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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