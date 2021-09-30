Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 2 kez 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 2 kez 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 kez 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.(31) isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hatay'da anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında

Hatay'da anne ve 2 çocuğunun evlerinde ölü bulunduğu olayda şüpheli olarak aranan baba gözaltında

 İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

İşten çıkarılan kepçe operatörü iş makinesini yakıp güvenlik kulübesini ateşe verdi

 İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Esra Erol
Spor Fatih Terim Balotelli
Tüm Haberler Emine Erdoğan Ali İhsan Su Güzel Sözler Şans Oyunları Mario Balotelli Rüya Tabirleri Yıldız Tilbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:38:05. #1.11#