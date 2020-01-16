Hırsızlık suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

16.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:18

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan kişiyi yakaladı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından kesin hapis cezası olan Ali T'nin (23) izini sürdü.

Merkez Onikişubat ilçesi Karacasu Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri, suç kaydı olan kişiyi bir evde yakaladı.

Şüphelinin, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık suçlarından 6 ayrı araması olduğu ve bu dosyalar kapsamında hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T, tutuklandı.

Kaynak: AA