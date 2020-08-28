Hırsızlık otobüsteki tacizi ortaya çıkardı
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Hırsızlık otobüsteki tacizi ortaya çıkardı

Adana'da bir kişi, otobüste cep telefonunun çalındığını söyleyip, güvenlik kamerasına bakılmasını isteyince, telefonu çalan yolcunun genç bir kızı da taciz ettiği ortaya çıktı.

Hırsızlık otobüsteki tacizi ortaya çıkardı
28.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:02

Adana'da bir kişi, otobüste cep telefonunun çalındığını söyleyip, güvenlik kamerasına bakılmasını isteyince, telefonu çalan yolcunun genç bir kızı da taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ağustos'ta gece saatlerinde Adana Şehirlerarası Otogarda meydana geldi. İddiaya göre, Manisa'da iş bulduktan sonra, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine dönen Adnan Ü. (30) otobüste tanıştığı Kahraman A.'nın mola sırasında cep telefonunu çaldı. Daha sonra otobüse binen şüpheli, cep telefonunu otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A. otobüsün Adana'da indir-birdir yapmak için durduğu sırada, cep telefonunun çalındığını fark edip, durumu görevlilere bildirerek kapıların kapatılmasını istedi.

Bunun üzerine firma yetkilileri otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarını izleyip hırsızı bulmak isterken Adnan Ü.'nün, uyuyan Y.U.'ya (22) elle cinsel tacizde bulunduğunu ve buzdolabına cep telefonunu gizlediğini gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. emniyetteki sorgusunda, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum" dedi.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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