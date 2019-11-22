Hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kayseri'de ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

22.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:09
Hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı

'de ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı mahallelerde kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen Ş.E, R.E, E.A K.T, D.E ve İ.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, 6 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı
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