Hırsızlık operasyonunda 12 kişi tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

Hırsızlık operasyonunda 12 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlara yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

10.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:16
Hırsızlık operasyonunda 12 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlara yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıktan aranan ve kentteki çeşitli hırsızlıklara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonunda Murat Ç., Yusuf A., Durdu Mehmet A., Emre D., Tuncay D., Musa Y., Yakup A., Osman Y., Devlet Y., Bilal K., İsa E. ve O.K. yakalandı.Şüphelilerle birlikte 1 otomobil, 100 akü, 5 su saati, 1 tablet bilgisayar, 2 kaynak makinesi ve bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 7'sinin 1 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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