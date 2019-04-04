Hırsızlık Operasyonu - Balıkesir
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçede otomobillerden ve evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Üç otomobilin çalındığını, 5 evden ve araçlardan hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin G.B, T.O, S.Ö. ve F.S. olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aramalarda çalıntı 5 araç aküsü, çay makinesi, televizyon, elektrikli testere ve 3 araç bulundu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA