Hırsızlık Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Mithatbey ve İki Nisan Caddesi'ndeki ev ile iş yerinde yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Z, A.K. ve Aykan K. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çalınan televizyon, laptop, kahve makinesi, tablet, uydu alıcısı, ses dağıtım sistemi, powerbank ve flash bellek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z, A.K. ve Aykan K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.