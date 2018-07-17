Hırsızlık Operasyonu

Aksaray'da son 4 ay içinde hırsızlık, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi 25 olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 4 ayda il merkezindeki farklı adreslerde gerçekleştirilen hırsızlık ve gasp olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve parmak izi yardımı ile delilleri toplayan ekipler, kent merkezinde belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 ay içinde hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti gibi 25 farklı olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda televizyon, telefon ve bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.