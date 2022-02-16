Hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşanan birçok hırsızlık olayı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatılırken, ilgisi olduğu tespit edilerek yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de farklı zamanlarda meydana gelen birçok hırsızlık olayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aydınlatıldı. 75. Yıl Mahallesi'nde bir işyerinde meydana gelen 30 bin liralık, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 farklı işyerinden hurda malzeme, Sütlüce Mahallesi'nde bir inşaattan 35 bin liralık hırsızlık olaylar polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda çözüldü. Çalışmalarda ekipler tarafından çalıntı malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa