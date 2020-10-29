Hırsızlık olayları şüphelisi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hırsızlık olayları şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hırsızlık olayları şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Çarşamba ilçesi Yukarıdonurlu ve Helvacalı Mahallelerinde 28 Ekim günü meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili bölgede yapılan inceleme sonucunda güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli 1 şahsın evlerden çalmış olduğu ağaç kesme motorlarını Çarşamba merkezinde bir iş yerine sattığı tespit edildi. Ele geçen ağaç kesme motorları sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı