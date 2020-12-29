Hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'da yakalandı
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Hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'da yakalandı

29.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:10

Zanlının aracından detay görüntüler BURSA (AA) Bilecik'te ev hırsızlığına karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlının aracından detay görüntüler BURSA (AA) Bilecik'te ev hırsızlığına karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'te bir evde yaşanan hırsızlık olayına karıştığı iddiası ile aranan Z.Ö'nün İnegöl'den Bursa istikametine doğru seyir halinde olduğu bilgisi alan İnegöl Emniyet Ekipleri, 26 VL 280 plakalı aracı takip aldı.

Takibin ardından araç İnegöl dışına çıkmak üzereyken Huzur Mahallesi mevkiinde durduruldu. Durdurulan araçta bulunan hırsızlık zanlısı Z.Ö. polisler tarafından gözaltına alındı.

Z.Ö.'nün kullandığı 26 VL 280 plakalı araç ise çekici ile otoparka çekildi.

Hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'da yakalandı
Hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'da yakalandı
Hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'da yakalandı
Hırsızlık olayın karıştığı iddia edilen kişi, Bursa'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:10:05. #1.15#
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