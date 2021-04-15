Hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı
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Hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı

Hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan iki inşaatta farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan iki inşaatta farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafaşa köyünde iki farklı inşaatta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık şüphelisi M.Ç.M., R.M. ve R.Ç.M. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde çaldıkları malzemeleri O.G.'ye para ve uyuşturucu madde karşılığında sattıklarını söyleyen hırsızlık şüphelilerinin ifadelerinin ardından jandarma ekipleri tarafından O.G. ve T.G.'nin beraber kullandıkları besi çiftliğinde arama yaptı. Besi çiftliğinde yapılan aramada 1kilogram 269 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 6 gram toz esrar, 2 adet hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet pala, 52 adet hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan besi çiftliği sahipleri O.G.ve T.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahkeme tarafından T.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken O.G. hakkında ise tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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