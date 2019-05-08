Hırsızlık Malı Satın Aldığı İddiası
Gaziantep'te bir şüpheli, hırsızlık malı satın aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir şüpheli, hırsızlık malı satın aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Güzelvadi Mahallesi'nde para karşılığında hırsızlık malı malzemeleri aldığı tespit edilen H.A'ya yönelik çalışma başlattı.
Şahsın evine düzenlenen operasyonda, 3 LED televizyon, 3 laptop bilgisayar, birer bilgisayar kasası, renkli yazıcı, tablet, laptop ekranı ve matkap ile 18 çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.
Olay ile ilgili yakalanan şüpheli, adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: AA