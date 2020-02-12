Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderdi.

12.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:43
Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

'nın ilçesinde ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderdi.


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri, 3 adet hırsızlık kaydı ve 7 yıl 12 ay kesinleşmiş cezası bulunan N.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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