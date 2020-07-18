Hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik şüphelisi 4 çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
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Hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik şüphelisi 4 çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı

Başkentte son 4 günde motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik olmak üzere 9 olaya karışan 4 çocuk, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik şüphelisi 4 çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
18.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:29

Başkentte son 4 günde motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik olmak üzere 9 olaya karışan 4 çocuk, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-17 Temmuz'da ilçe genelinde meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç ve bir yankesicilik olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu olayları suça sürüklenen çocuklar K.C. (17), S.Y. (14), Ö.Y. (14) ve S.K'nin (10) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Suça sürüklenen çocukların, motosiklet hırsızlıklarının yanı sıra kapkaç ve yankesicilik yaparak 1020 lira, bir cep telefonu ve bir EGO kartı çaldıkları da belirlendi.

Şüpheli çocukların, Batı Merkezi Metro Durağı köprüsü altında oldukları bilgisine ulaşan polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu çocukları yakaladı.

Suçlarını itiraf eden çocuklar, çaldıkları malzemelerin yerlerini de söyledi.

Ayrıca çocukların üzerinde yapılan aramada, 2,5 gram eroin ele geçirildi.

Haklarında çok sayıda suç kaydı var

Suça sürüklenen çocuklardan K.C'nin 8 motosiklet hırsızlığı, 5 otodan hırsızlık, 2 yağma, bir kasten yaralama, S.Y'nin 19 motosiklet hırsızlığı, 9 bisiklet hırsızlığı, 8 oto hırsızlığı, 2 mala zarar verme, 2 yağma, Ö.Y'nin 2 açıktan hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, bir iş yerinden hırsızlık, bir suç uydurma, S.K'nin bir motosiklet hırsızlığı, bir konut dokunulmazlığı ihlali, bir taksirli yaralama suçlarından haklarında kayıt olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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