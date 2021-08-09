Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
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Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaata giren T.D., isimli kişiyi hırsız zanneden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri, inşaat içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, İnşaat içerisinde T.D. isimli kişiyi uyurken yakaladı. T.D'nin hırsızlık için inşaata girmediği, ailevi meselelerinden dolayı evinden ayrıldığı ve gideceği başka bir yerinin de olmamasından dolayı yaklaşık 1,5 aydır inşaatlarda yatıp kalktığı anlaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları kimlik kontrolleri sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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