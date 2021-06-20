Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
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Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilerek ihbar edilen şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı yan kısmında bulunan ve geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanılan kapalı cezaevi yıkım alanında hırsızlık yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulunan polis ekipleri, her hangi bir şahıs yada şahıslarla karşılaşmadı. Bir süre yıkım alanı bölgesini gezen polis ekipleri, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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