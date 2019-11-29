Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı
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Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı.

29.11.2019 20:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:09
Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı

'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi ve Sarımsaklı bölgesindeki 12 evden televizyon, tablet, bilgisayar ve kamera gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların aynı mahallede oturan Baran E. ile amcasının kızı Nazan Ç. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, çalıntı bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Baran E, ile Nazan Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı
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