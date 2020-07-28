Hırsızlık iddiası
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Hırsızlık iddiası

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık iddiası
28.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:48

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Dereköy'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Fikret Ünlü Atış Poligonunda hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Karaman Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı incelemede poligona ait 11 trap makinesi, 8 kalorifer peteği, 4 musluk, 15 pencere korkuluğu ve 1 demir kapının çalındığı tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından hırsızlık olayının M.U. (30) tarafından gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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