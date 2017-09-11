Hırsızlık İddiası

Çerkezköy ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yusuf Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan ayakkabıların çalındığını gören apartman sakinleri, şüphelileri kovalamaya başladı.



Vatandaşlar şüphelilerden Y.D'yi yakalarken, Ş.Ö. olay yerinden kaçtı.



Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Ş.Ö'de yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.