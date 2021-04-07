Hırsızlık için öğrenci yurduna giren zanlılar suçüstü yakalandı
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Hırsızlık için öğrenci yurduna giren zanlılar suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Hırsızlık için öğrenci yurduna giren zanlılar suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta öğrenci yurduna hırsızlık için giren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci yurduna hırsızlık için giren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Gedemenli Mahallesi'nde bir öğrenci yurduna hırsızlık amacıyla 2 zanlının girdiği bilgisi ulaştı.

Yurt çevresinde inceleme yapan ekipler, giriş kapılarından birisinin kırık olduğunu belirledi.

Bina içerisindeki aramada ise çamaşırhane bölümünde çarşafların arasına gizlenmiş H.Ö. yakalandı.

Şüphelinin, arkadaşı Z.T. ile daha önceden binadaki batarya muslukları sökerek hurdacıya sattıkları ve klimaları çalmak için tekrar geldikleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Z.T'yi de kaçtığı adreste gözaltına aldı.

Bu arada, H.Ö'nün hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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