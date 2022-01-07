Hırsızlık için nakliye aracı tutan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Hırsızlık için nakliye aracı tutan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık için nakliye aracı tutan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da nakliye aracı tutup boş arazideki hurda malzemeleri çalmak isteyen hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da nakliye aracı tutup boş arazideki hurda malzemeleri çalmak isteyen hırsızlık zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde şüpheli N.Ç., 120 lira karşılığında bir nakliyeci ile anlaşarak boş alandaki hurda malzemeleri çalmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine N.Ç., olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ç.'yi evine düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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