Hırsızlık için nakliye aracı tutan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da nakliye aracı tutup boş arazideki hurda malzemeleri çalmak isteyen ve mahalle sakinleri fark edince kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde şüpheli N.Ç., 120 lira karşılığında bir nakliyeci ile anlaşarak boş alandaki hurda malzemeleri çalmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine N.Ç. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ç.'yi evine düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ