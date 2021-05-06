Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
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Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda lüks otomobillerin gösterge panellerini çalan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu'nda lüks otomobillerin gösterge panellerini çalan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların hırsızlık için kiraladıkları benzini biten otomobili iterek akaryakıt istasyonuna götürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Göktuğ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet D. (21) ve Muhammed Y.(22), bir araç kiralama firmasına giderek otomobil kiraladı. Kiraladıkları otomobille semtin sokaklarında dolaşan şüpheliler, gözüne kestirirlerdi araçların gösterge panelini çaldı.

BEYOĞLU POLİSİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, önce PTS'den (Plaka Tanıma Sistemi) araçları takibe alarak sonra da şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İkilinin Topkapı'da olduğunu belirlenmesi üzerine saat 03.40 sıralarında polis ekipleri önceden belirlenen adreslerde beklemeye başladı. Beyoğlu polisi, şüphelileri saat 06.00 sıralarında kıskıvrak yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Samet D.'nin 5 adet oto hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet yağma, 1 adet uyuşturucu madde kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, 1 adet kasten yaralama, Muhammed Y.'nin ise 4 adet otodan hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet uyuşturucu imal etme ve kullanma, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet açıktan hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZİNİ BİTEN OTOMOBİLİ İTTİRDİLER

Hayalet gösterge hırsızı zanlılar, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Zanlıların kiraladıkları aracın benzini bitince, iterek en yakındaki akaryakıt istasyona götürdükleri görüldü.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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