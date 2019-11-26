Hırsızlık için gitti başına gelmeyen kalmadı

26.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:04

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylasında hırsızlık amacıyla bir yayla evine giren 23 yaşındaki genç, yakalanacağını anlayınca otomobil ile kaçmaya çalışırken önce kaza yaptı, araçtan inip yaralı şekilde yaya kaçarken kayalıklardan düşüp yaralandı. Vatandaşların yakaladığı zanlı jandarmaya teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göller Yaylasındaki evlerden birine gelen S.İ.A. adlı gençten şüphelenen mantar toplayan vatandaşlar, yanına gelip, "burada ne arıyorsun" diye sordu. Panikleyen ve yakalanacağını anlayan S.İ.A. yaylaya geldiği ve trafikten men edilmiş sahte plakalı olduğu öğrenilen 01 KZ 928 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı. Henüz kaçamadan yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobil içerisinde yaralanan S.İ.A. yaralı olarak kaçtı. Vatandaşların peşinden gittiği genç bu kez de kayalıklardan düşüp yaralandı. Vatandaşların yaralı şekilde yakaladığı S.İ.A. ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma tarafından teslim alınan zanlı olay yerine çağrılan ambulans ile jandarma eşliğinde Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hırsızlık yapmak için gittiği yaylada başına gelmedik kalmayan S.İ.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Göller Yaylasındaki boş evlerden çaldığı aküler ve kablolar otomobilinde bulunan S.İ.A. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kozan Cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA