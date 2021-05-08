Hırsızlık için girilen evde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya'da evine girilen yaşlı kadını öldürdükten sonra 100 lirasının alınmasıyla ilgili tutuklanan iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'da evine girilen yaşlı kadını öldürdükten sonra 100 lirasının alınmasıyla ilgili tutuklanan iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesindeki evinde tek başına ikamet eden 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ü öldürdükleri iddia edilen sanıklar N.K. (59) ve S.D. (20) hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca "kasten öldürmek" ve "nitelikli yağma" suçlarından hazırlanan iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktul Şadiye Öztürk'ün 20 yıl önce ölen eşinin emekli maaşını aldığı ve kira gelirleriyle yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Öztürk'ün dışarıya çıkmamasından endişelenen komşularının eve girdikleri aktarılan iddianamede, etrafın dağınık olduğunu gören komşuların yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştıkları bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık S.D. evdeki 100 lirayı aldığını, olayı gerçekleştirdiğini de N.K'ye anlattığını söyledi.

N.K. ise olay hakkında bilgisinin olmadığını öne sürdü.

İddianamede, sanıkların "kasten öldürmek" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, 19 Ocak'ta komşuları tarafından evinde ölü bulunmuş, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside öldürüldüğü anlaşılmıştı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelileri N.K. ve S.D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam