Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2)
TUTUKLANDILARKonya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
21.08.2019 13:17
TUTUKLANDILAR
Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA