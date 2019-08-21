Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2)

21.08.2019 13:17

TUTUKLANDILAR

Konya'da, hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibinin akrabası ile karşılaşınca kaçan ve çevredekilerce yakalanıp, polise teslim edilen Meryem Erkan (47) ve kızı Seda Erkan (27) ile akrabası Yazgülü Yağcı (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA