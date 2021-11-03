Hırsızlık için girdikleri evden 14 çuval fındık çaldılar - Haberler
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Hırsızlık için girdikleri evden 14 çuval fındık çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık için girdikleri evden 14 çuval fındık çaldılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvallara konulmuş halde yaklaşık 900 kilo fındık çalındı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çuvallara konulmuş halde yaklaşık 900 kilo fındık çalındı.

Olay, Alaplı ilçesi Karaağaç Bayırı Sokak'ta bulunan S.Ş'ye ait evde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evin bir odasında 900 kilogram ağırlığında ve 22 bin TL değerinde fındıkları alarak kayıplara karıştı. Evinden fındık çuvallarının çalındığını fark eden S.Ş. durumu polis ekiplerine bildirdi. Evde inceleme yapan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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