Hırsızlık için girdikleri evdeki kadının sesini duyunca kaçan şüpheliler kamerada
ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı.
O ANLAR KAMERADAHırsızlık girişimi yandaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları balkon kapısından içeri girmeleri ve panik içerisinde kaçmaları görülüyor.
Ev sahibi kadının görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri aramaya başladı. Resul Korkmaz, olayın geçen hafta meydana geldiğini belirterek, "Sabaha karşı geliyor, tırmanarak, yukarı çıkıyorlar. Sonra ev sahibi çocuğunun su içmek için mutfağa girdiğini düşünerek annesi sesleniyor. Onlar da kadının sesini duyup kaçıyorlar. 3 kişiler biri gözcülük yapıyor. Maskeliler. İnsan, insanların birbirinin yanında olması gereken böylesi günlerde bu tür olayları görünce üzülüyor" dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA