Hırsızlık için girdikleri evdeki kadının sesini duyunca kaçan şüpheliler kamerada ESENYURT'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı.

ESENYURT 'ta sabaha karşı tırmandıkları balkondan eve hırsızlık amacıyla giren iki kişi, mutfakta çocuklarından birinin olduğunu düşünerek seslenen ev sahibi kadını duyunca kaçtı. Hırsızlık girişimi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık girişimi, Esenyurt'ta Fatih Mahallesi 'nde geçen cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Yüzü maskeli 3 kişi, yürüyerek geldikleri binanın önünde bir süre durduktan sonra biri giriş kattaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Ardından diğer arkadaşı da onu izledi. Bu sırada bir şüpheli de gözcülük yapmaya başladı. İki şüpheli balkon kapısını açıp içeri girerek gürültü çıkardı. Ev sahibi Suriyeli kadın, gürültüyü su içmeye giden çocuğunun çıkardığını düşünerek, kendisine de su getirmesi için seslendi. Kadının sesini duyan şüpheliler, paniğe kapılarak evin balkonundan peş peşe atlayıp kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADAHırsızlık girişimi yandaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokakta yürüyerek binanın önüne gelmeleri, tırmanarak çıktıkları balkon kapısından içeri girmeleri ve panik içerisinde kaçmaları görülüyor.

Ev sahibi kadının görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri aramaya başladı. Resul Korkmaz, olayın geçen hafta meydana geldiğini belirterek, "Sabaha karşı geliyor, tırmanarak, yukarı çıkıyorlar. Sonra ev sahibi çocuğunun su içmek için mutfağa girdiğini düşünerek annesi sesleniyor. Onlar da kadının sesini duyup kaçıyorlar. 3 kişiler biri gözcülük yapıyor. Maskeliler. İnsan, insanların birbirinin yanında olması gereken böylesi günlerde bu tür olayları görünce üzülüyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA