Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı
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Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı

24.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:42
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (86) evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan N.K. (59) ile S.D. (20) tutuklandı.

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (86) evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan N.K. (59) ile S.D. (20) tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde, tek yaşadığını gözlemledikleri yaşlı kadının, altın ve parasının çok olduğunu düşünerek cinayeti gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Olay, 19 Ocak günü, saat 12.25 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan Şadiye Öztürk, yalnız yaşadığı evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkali belirlendi.

CAMİ TUVALETİNDE YAKALANDI21 Ocak günü şüphelilerden N.K.'nın, Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, bu kişiyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan N.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ekipler, diğer şüpheli S.D.'nin de Kepez ilçesinde olduğunu saptadı. Mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, tek yaşadığını gözlemledikleri yaşlı kadının, altın ve parasının çok olduğunu düşünerek olayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.İKİSİ DE TUTUKLANDI2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan N.K. ile S.D., tutuklanarak Antalya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı
Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını öldüren 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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