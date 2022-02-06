Hırsızlık için girdikleri evde musluk başlıklarını çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için girdikleri evde musluk başlıklarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hırsızlık için girdikleri evde musluk başlıklarını çaldılar

Düzce'de bir eve giren 2 şüpheli, musluk başlıklarını ve banyo eşyalarını çaldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de bir eve giren 2 şüpheli, musluk başlıklarını ve banyo eşyalarını çaldı.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Beyhanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyhanlı köyünde oturan H.T isimli şahıs, 5 Şubat sıralarında evine geldiğinde hırsızların girdiğini fark etti. Evde bulunan muslukların başlıklarının olmadığını da fark eden H.T., jandarma ekiplerine haber verdi. H.T.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını S.İ. ve A.R. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, hırsızlık olayının ticari araç ile yapıldığını da belirledi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Akçakoca, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title