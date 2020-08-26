Hırsızlık için girdikleri evde, ev sahibine yakalandılar BURSA'da, 30 hırsızlık olayına karışan G.U. (30) ile B.B. (15), yine hırsızlık için girdikleri evde ev sahibine yakalandı.

BURSA'da, 30 hırsızlık olayına karışan G.U. (30) ile B.B. (15), yine hırsızlık için girdikleri evde ev sahibine yakalandı. Hemen evden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanırken, G.U.'nun 'hırsızlık' suçundan 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 25 Ağustos'ta, merkez Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi 503 Sokak'ta meydana geldi. N.İ., evinde oturduğu sırada kapının zorlandığını fark etti. Bir süre sonra hırsızlık şüphelileri G.U. ve B.B., eve girdi. N.İ.'yi karşılarında gören şüpheliler, hemen evden kaçtı. N.İ. ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından eve giren kişilerin G.U. ve B.B. olduğunu belirleyen ekipler, 1'i çocuk 2 kadının daha önce 30 hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan ekipler, aynı gün ikilinin Uğur Mumcu Bulvarı'nda gezdiğini fark etti. Hırsızlık şüphelileri, kendilerini takibe başlayan polisi görünce kaçmak istedi. Ekipler, G.U. ile B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.U. hakkında daha önce işlediği 8 'hırsızlık' suçu nedeniyle 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA