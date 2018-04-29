3 Kadın, Hırsızlık İçin Girdikleri Dairede Polis Tarafından Suçüstü Yakalandı!
Kayseri'de 3 kadın, toka ve kart kullanarak hırsızlık yaptıkları evde, polisler tarafından altınları çalarken suçüstü yakalandı.
Kayseri'de toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
TOKA VE KART KULLANARAK HIRSIZLIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Deniz G. (29), Hülya I. (28) ve Zekiye G.'yi (44) takibe aldı.
İHBAR ALAN POLİS 3 KADINA SUÇÜSTÜ YAPTI
Kadınlar, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kardelen Sokak'ta hırsızlık amacıyla bir daireye girince, polis baskın yaptı. Evde bulunan ziynet eşyaları üzerlerinden çıkan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çingene bunlarCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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AdanaCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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at iziyle it izinin birbirine karıştığı bir devirde yaşıyoruz,dogruyu egriden ayırmak gerçekten çoook zor.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Herşey yap başını kapat müslümanım diye geçin böyle din yok ....Cevap Yaz 8 6 Yayından KaldırREGO: Hırsız tanınmamak için takıyor baş ortmekle ne alaka dinini gereği için örtülür başörtüsü dini bile nde zaten hırsızlık yapmaz he boş boş başörtü şu şekil olsun diye takan dinden imandan habersiz çok varlık da var aslinda9 3 Yayından Kaldır