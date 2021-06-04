Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da hırsızlık yapmak amacıyla trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ağrı'da hırsızlık yapmak amacıyla trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde elektrikler kesilince vatandaşlar Aras Elektrik Dağıtımı ekiplerini arayarak arıza ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve elektrik arıza ekipleri, trafo içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hırsızlık yapmak için trafo içerisine girdiği ve kabloları keserken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öne sürülen M.A'nın cansız bedeni, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - AĞRI

Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti
Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti
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