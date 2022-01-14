HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILDI - Haberler
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HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, hırsızlık amacıyla trafoya girdiği iddia edilen M.A. (32), akıma kapıldı.

ANTALYA'da, hırsızlık amacıyla trafoya girdiği iddia edilen M.A. (32), akıma kapıldı. M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, trafo içinden çıkan M.A'yı yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. M.A'nın, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği belirtildi.

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILDI

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILDI

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TRAFODA AKIMA KAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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