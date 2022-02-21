HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ KAFEDEN ÇIKARKEN FARK ETTİĞİ BAHŞİŞ KUTUSUNU DA ÇALDI

ADANA'da 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden A.D.'nin (17), kasasından 300 TL alıp çıktığı kafede son anda fark ettiği bahşiş kutusunu da çaldığı anlar, güvenlik kameraya yansıdı.

İl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 12 ayrı hırsızlık olayında toplam 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akü çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 16 Şubat'ta operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden A.D. ile arkadaşı Abdullah Y.'nin (19), Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeye girerek, kasasından 300 TL çaldığı belirlendi. Görüntülerde; şüpheli A.D.'nin, kafeden ayrıldığı sırada son anda fark ettiği bahşiş kutusunu da çaldığı anlar yer aldı.

BALKON DEMİRİNDEN TIRMANDI

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Güzelyalı Mahallesi'ndeki Hulusi G.'nin evinin balkonuna demirlerden tırmandığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, girdikleri evden içerisinde bir miktar para bulunan çantayı çaldığı, bindikleri taksiyle bölgeden uzaklaştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.