Hırsızlık için girdiği iş yerinde alarm çalınca kaçtı

ÜRGÜP, NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde telefon dükkanına hırsızlık amacıyla giren şüphelinin, alarmın çalması üzerine kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ürgüp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde meydana geldi. Hafif ticari araçla cep telefonu satışı yapılan iş yerinin önüne gelen 2 kişiden biri, camı kırıp içeri girdi. Şüpheli, rafta bulunan cep telefonlarını almak isterken iş yerinin alarmı çaldı. Şüpheli, hiçbir şey almadan dükkandan çıkıp kaçtı.

Bu arada hırsızlık girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde camı kıran şüphelinin içeri girdikten sonra cep telefonlarını almak isterken alarmın çaldığı, bunun üzerine kaçtığı görüldü.