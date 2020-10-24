Hırsızlık için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü
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Hırsızlık için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü

24.10.2020 04:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 04:49

Adana'nın Seyhan ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışan şüpheli, birinci kattan düşerek yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde hırsızlık yapmak için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışan şüpheli, birinci kattan düşerek yaralandı.

Hırsızlık amacıyla Tellidere Mahallesi'ndeki bir inşaata giren İzzettin D, inşaatın bekçisi tarafından fark edildi.

Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.

Polisten kaçmaya çalışan İzzettin D, binanın birinci katından düştü.

Yaralanan şüpheliye ilk müdahale bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Zanlı daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Hırsızlık için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü
Hırsızlık için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü
Hırsızlık için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü
Hırsızlık için girdiği inşaatta polisten kaçmaya çalışırken birinci kattan düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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