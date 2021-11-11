Hırsızlık için girdiği evin sahibine silah çekti; yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı

KONYA'da hırsızlık amacıyla kapı kilidini kırıp girdiği evde karşılaştığı ev sahibine tabanca doğrultup kaçan Sercan Ö. (21), olaydan 7 gün sonra peşine düşen polislere yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı. Polisin ikna ettiği Sercan Ö. silahını bırakıp teslim oldu.

Olay, 3 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Cevridede Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla bir apartmanın 2'nci katındaki daireye kapının kilidini kırarak giren Sercan Ö., ev sahibi Serpil A. eve gelince paniğe kapıldı. Serpil A.'nın başına tabancayı dayayan Sercan Ö., yanına aldığı birkaç ziynet eşyası ile evden kaçtı. Şüpheli bu sırada tabancanın şarjörünü de düşürdü. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan parmak izi incelemesinde şüphelinin hırsızlıktan 11 suç kaydı bulunan Sercan Ö. olduğunu belirledi.

Sercan Ö.'nün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.