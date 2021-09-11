Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı

Afyonkarahisar'da bir eve giren hırsızlık şüphelisi ev sahiplerinin eve girmeye çalıştığını görünce bıçak göstererek kaçtı.

Afyonkarahisar'da bir eve giren hırsızlık şüphelisi ev sahiplerinin eve girmeye çalıştığını görünce bıçak göstererek kaçtı. Polis tarafından kimliği tespit edilen ve yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 370 sokakta bulunan evde meydana geldi. Adreste ikamet sahipleri eve geldiklerinde ikamet kapısının içeriden kilitli olduğunu fark ederek kapıyı açmaya çalıştığı sırada evin içerisinden bir şahsın kapının açılmasını engellemek amacı ile iteklediğini fark etiler. Ev sahiplerinin kapıyı zorlayarak açtığı esnada ikametinin içerisinden çıkan şahıs elindeki bıçağı ev sahiplerine göstererek kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın M.T. (31), isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı adamın sevgilisinin evini molotofkokteyliyle yakmaya çalıştı

Tartıştığı adamın sevgilisinin evini molotofkokteyliyle yakmaya çalıştı

 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti

Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Derya Baykal Amelia Hamlin Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:39:14. #1.17#