BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
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BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı

10.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:37

Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandıBURSA'da hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda, bir daire kapısının önündeki eşyaları karıştıran şüpheli, bina sakinlerinden B.Y. tarafından yakalanıp, darbedildi.

Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı

BURSA'da hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda, bir daire kapısının önündeki eşyaları karıştıran şüpheli, bina sakinlerinden B.Y. tarafından yakalanıp, darbedildi. Polise teslim edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin eşyaları karıştırdığı ve B.Y. tarafından darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık girişimi, Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'ndeki apartmanın içinde yaşandı. Bina sakinlerinden B.Y., evinin bulunduğu kattan gelen sesleri duyunca kapıyı açıp, koridora çıktı.

Bir erkeğin komşu dairenin kapısı önündeki eşyaları karıştırdığını fark eden B.Y. şüpheliye ne aradığını sordu. Aldığı yanıtları inandırıcı bulmayınca da şüpheliyi yakalayıp, darbetmeye başladı.

Diğer bina sakinlerinin ihbarıyla gelen polis ekipleri, F.A. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede hırsızlık suçu teşebbüste kaldığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan F.A.?nın kapıların önündeki eşyaları karıştırdığı ve B.Y. tarafından darbedildiği anlar, bina içindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi..

BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı
BURSA Hırsızlık için girdiği apartmanda daire sahibi tarafından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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