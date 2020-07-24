Hırsızlık için evine girdiği kişinin otomobilini çaldı
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Hırsızlık için evine girdiği kişinin otomobilini çaldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibinin otomobilini çalan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlık için evine girdiği kişinin otomobilini çaldı
24.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:59

İZMİR'in Konak ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibinin otomobilini çalan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta H.E.'ye (38) ait eve giren İ.G. (48), ev sahibi uyurken 3 cep telefonu ile otomobilinin anahtarını aldı. İ.G., evin önünde bulunan H.E.'nin 35 DIK 27 plakalı otomobiline binip çalıştırdı. Sesi duyan H.E., dışarıya çıktığında aracının hareket ettiğini görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri. İ.G.'nin peşine düştü. İ.G., trafikte kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan İ.G. emniyete götürüldü. 

İŞ YERİNDEN LAPTOP ÇALDI, SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDIKonak ilçesindeki bir kahvehanede bir kişinin laptop satmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Y.B. (28), kovalamacayla yakalandı. Adam öldürmeye teşebbüs, emniyeti suistimal ile hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı ve çok sayıda hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenilen Y.B.'nin laptopları bir iş yerinden çaldığı ortaya çıktı. Y.B.'nin üzerinde yapılan aramada, hırsızlık yaparken kullandığı değerlendirilen tornavida ele geçirildi. Laptoplar, iş yeri sahibi A.K.'ye teslim edildi. POLİSİN DİKKATİ SONUCU RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ Necip Mirkelam Sokak'ta şüphe üzerine M.T.'yi (46) durduran ekipler, üst araması yaptı. Aramada üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan M.T. gözaltına alındı. 

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç önleme yönünde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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