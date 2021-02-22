Hırsızlık hükümlüsü, kısıtlamada bekçilere yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece bekçileri tarafından yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece bekçileri tarafından yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, cumartesi gecesi saat 00.10 sıralarında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden C.K.'yi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde durdurdu. UYAP sorgusunda C.K. hakkında 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak, emniyete götürülen C.K., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL