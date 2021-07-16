Hırsızlık girişiminde bulundular, kovalamacada yakalandılar

Sarıyer'de kendilerine aile süsü veren 2'si kadın 4 kişi, alışveriş merkezinde girdikleri dükkanda hırsızlık yapma teşebbüsünde bulunup fark edilince kaçmaya başladı.

Sarıyer'de kendilerine aile süsü veren 2'si kadın 4 kişi, alışveriş merkezinde girdikleri dükkanda hırsızlık yapma teşebbüsünde bulunup fark edilince kaçmaya başladı. Kaçtıkları araçla kaza yaptıktan sonra ormanlık alanda yaya olarak kaçan 4 kişiden 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı.

Olay, Sarıyer Şehit Mithat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kendilerine aile süsü vererek alışveriş merkezine giden 4 şahıs, hırsızlık yapma teşebbüsünde bulundu. Durumu fark eden mağaza sahibi hemen polise haber verdi. Şahıslar ise araca binerek hızlıca uzaklaştı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri ve Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği, araçları tespit edilen 4 şüpheliyi Sarıyer merkezden Tarabya'ya kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca kovaladı. Dar ve kıvrak yollara giren şüpheliler, bir ağaca çarpıp kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek ormanlık alana doğru kaçtı. Metruk binada saklandıkları tespit edilen 2 kişi, kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan şahısların suç kayıtları ise kabarık çıktı. Öte yandan kaçan iki kadını yakalamak için çalışmalara devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı